TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 aracı biçti: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde aşırı hız yaptığı belirtilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç, çekci ve TIR'a çarptı. Kazada sıkışan ticari araçta bulunan Emine Dağlı öldü, 4 kişi de yaralandı.