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TIR'ın arkasına saplandı! 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

15 Saat Önce
2022-08-27 13:50:05
TIR'ın arkasına saplandı! 4 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana geldi.

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Fatih Ayyıldız idaresindeki 34 EL 0740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

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Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı.

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Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA

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