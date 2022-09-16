TIR ile kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Fethiye-Korkuteli yolunun Küçüklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Alper A.'nın (72) kullandığı 48 F 9955 plakalı TIR, karşı yönden gelen S.A. (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine ihbarla çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki sürücü S.A. ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.A.A.'nın (16) yaşamını yitirdiği, aynı araçtaki Z.K.'nin (72) ise ağır yaralandığı belirlendi. Z.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. TIR şoförü Alper A. ise gözaltına alındı. 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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