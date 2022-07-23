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TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-07-23 01:12:05
TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Mersin- Adana karayolu Huzurkent mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 N 3404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Serdar Gül'ün kullandığı 42 BSH 74 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak'ın yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını belirledi.

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Ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü Serdar Gül ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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