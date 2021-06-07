TİP'li Ahmet Şık'tan skandal çağrı

Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrıya sosyal medyada tepkiler yağdı.

HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı tartışmalarla gündem olan, marjinal gruplara verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi.

Ahmet Şık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet bu devlet katil. Evet bu devleti yıkmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Gerçekten odağına yurttaşı koyan askeri hukuk ve demokrasi normlarını kendine rehber edinmiş ve bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmamız gerekiyor. Bu devleti yıkmadan doğru devleti kurmanın bu ülkede ne hukukun üstünlüğünü egemen kılabiliriz ne demokratik değerlerin burada köklü bir şekilde yer edinmesini sağlayabiliriz. Ne de barışı tesis edebiliriz. Bu kadar basit. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir.”

Şık'ın skandal çağrısına sosyal medyada tepkiler yağdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.