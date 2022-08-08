Tıp Fakültesi'nde doktor adaylarını eğitecek hoca kalmadı!

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 5 ve 6 sınıf öğrencileri, Eylül ayından itibaren staj yapmaya başlayacak. Ancak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor adaylarını eğitecek, yeterli sayıda profesör ve doçent olmadığı belirtildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sorunları bitmek bilmiyor. Eylül ayında Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hastanede stajyer ya da intörn olarak göreve başlayacaklar.

Ancak, Uşak Gündem'den Salih Kılınç'ın haberine göre; anestezi, göğüs hastalıkları, pediatri (Çocuk hastalıkları), enfeksiyon, psikiyatri, cildiye, üroloji ve kadın doğum gibi branşlarda; ya hiç profesör ve doçent olmadığı ya da öğretim üyeliği görevlerini üstlenecek kişilerin, yeni öğretim üyesi olmuş (Eski tabirle Yrd. Doçent) konumunda az sayıda insan olduğu bu durumun, doktor adaylarının yetişmesinde olumsuzluk yaratabileceği endişesi yaratıyor.

Doktorlar arasında yaprak dökümü

Öte yandan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar arasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Pediatrik hemotoloji ve Onkoloji Uzmanı, Romatoloji, (Romatizmal iltihabi hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıkları) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Nörolojisi, Kardiyoloji Uzmanı, Göğüs Cerrahisi, Plastik Cerahi gibi bir çok alanda ya hiç doktor ve uzman kalmadı ya da kalan tek veya bir iki uzman ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor.

Kalp Damar Cerrahisi alanında yıllardır tek başına hizmet veren, ilde tek by pass yapan Op. Dr. Aydın Koç'un da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ayrıldığı bu alanda da tek uzman Dr. olarak Prof. Dr. İlker Alat'ın kaldığı da öğrenildi.