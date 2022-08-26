TİP'den Gülşen’e destek: Laikliklikten vazgeçmeyeceğiz

Türkiye İşçi Partisi, İmam Hatiplileri hedef alan şarkıcı Gülşen’e sahip çıktı. TİP’ten yapılan açıklamada “Laiklikten vazgeçmeyeceğiz! Özgür sanatı ve özgür yaşamı savunacağız!” denildi.

­TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından soruşturma başlattı.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen cezaevine gönderildi. Gülşen'in açıklamaları siyaset gündemine de bomba gibi düştü. Gülşen'in açıklamalarına hükümetin yanı sıra AK Partili vekiller sert çıkarken, CHP'li milletvekilleri savundular. Gülşen'e bir destek de Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) geldi..

“Gülşen'in yanındayız”

TİP'i twitter hesabından “Laiklikten vazgeçmeyeceğiz! Özgür sanatı ve özgür yaşamı savunacağız!” görseliyle paylaşılan açıklamada “İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık ve parti heyetimizle Çağlayan Adliyesi'nde #Gülşen'in yanındayız.Gerici fetvalarla, yasaklarla, yargıyla, linç kültürüyle ülkemizi teslim alabileceğini sanan Saraylılar iyi bilsin: Özgür sanatı savunacağız! Laiklikten vazgeçmeyeceğiz!” denildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“AKP'li Ömer Çelik, #Gülşen hakkında şunları söylemiş: "Toplumun bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk."Not edelim: Genel Başkanı milyonlarca insana "sürtük" diyen partinin sözcüsü diyor bunu...” .