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TIMETURK / GÜNDEM / TİP Başkanı Erdoğan’a meydan okudu: Yenilen ilk uçakla gider bi daha dönmez

TİP Başkanı Erdoğan’a meydan okudu: Yenilen ilk uçakla gider bi daha dönmez

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen videosunu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, 'Tek pota maç yapalım, yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez' önerisini yaptı. 

4 Saat Önce
2021-10-04 09:55:13
TİP Başkanı Erdoğan’a meydan okudu: Yenilen ilk uçakla gider bi daha dönmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bakanlar ve danışmanlarıyla yaptığı basketbol maçının yeni görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen videosunu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, "Tek pota maç yapalım, yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez" önerisini yaptı.

Baş paylaşımında, "Siz ikiniz ben tek. Nerede ne zaman isterseniz tek pota maç yapalım, 15 sayı avans veriyorum 20'de biter. Yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez. Var mısınız?" ifadesini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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