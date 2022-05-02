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TIMETURK / GÜNDEM / Tilki aniden yola çıktı!

Tilki aniden yola çıktı!

Kırıkkale'de yola çıkan tilkiye çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

13 Dakika Önce
2022-05-02 21:07:50
Tilki aniden yola çıktı!

Saat 14.45 sıralarında Çorum-Kırıkkale kara yolunda seyreden Uğur Metin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün yola aniden çıkan tilkiye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı ve takla attı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Satı, çocukları Umut, Arda ve Poyraz Metin yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. .

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