Ticaret Bakanlığından piyasaya usulsüz akaryakıt sevk eden firmalara operasyon

17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz şekilde piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettikleri belirlendi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devletin bu yolla 4 milyar liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bakanlık bünyesindeki Akaryakıt Özel Ekibi, 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz bir şekilde hareket ettiğini belirledi.

Sahte faturayla piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettiler

Bu firmaların sahte fatura yoluyla piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettiklerini tespit etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, faaliyetleri riskli olan dağıtım şirketleri ve bayilerin belirlendiğini belirtti.

42 ilde düzenlenen operasyona konu 784 akaryakıt şirketine ekiplerce denetim yapıldığını ifade etti.

Belgelere yönelik inceleme sonucunda piyasaya bir yıl içinde 10 milyar liranın üzerinde sahte fatura sürüldüğünün belirlendiğini dile getirdi.

Bu faturalar nedeniyle devletin KDV ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden 4 milyar liranın üzerinde zarara uğratıldığı tespit edildiğini vurguladı.

Akaryakıtın bayilere faturasız satıldığı tespit edildi

Yapılan operasyonda, dağıtıcılarından alınan akaryakıtın faturalarının, ödeyecekleri vergileri düşük göstermek için fatura temin etmek isteyen firmalar adına düzenlendiği belirlendi.

Akaryakıtın ise diğer bazı dağıtım şirketlerine veya bunların bayilerine faturasız olarak satıldığı anlaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.