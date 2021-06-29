Ticaret Bakanlığı açıkladı: Soğuk zincire tabi ürünler açık alanlarda satılamayacak

Ticaret Bakanlığı bugün sabah saatlerinde açıkladığı yeni tebligat ile birlikte 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren soğuk zincire tabi olan ürünlerin açık alanlarda satılamayacağını duyurdu. Soğuk zincire tabi olan ürünler hangileridir? Ticaret bakanlığının açıkladığı yeni tebligat ne zaman yürürlülüğe girecek? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" adında yeni bir tebliğ yayınlayan Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyvelerin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışa sunulması ile ilgili uyulması gereken standartları belirledi. Duyurulan tebligatın hayat geçirilmesi ise 1 Temmuz 2022'de olacak. Açıklanan yeni tebligata göre soguk zincire tabi olan sebze ve meyveler tek kullanımlık yada dezenfekte etmek kaydı ile kullanılabilecek ambalajlar ile raflarda yerini alacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Ticaret bakanlığı resmi hesabından paylaşılan tweet;

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ, 29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.https://t.co/cYBGTZoQVv — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 29, 2021

Soğuk zincire tabi olan 27 ürün (ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali) 1 Temmuz 2022'de yürürlülüğe girecek tebligat ile birlikte açık alanlarda satışı yasaklanacak.

Diğer zincir mağaza ve marketlerde balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve bademin açık alanda satılması serbest olacak. Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva gibi hemen her eve giren meyveler, yalnızca ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra hijyen şartları altında paketlenerek, uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Belirlenen meyve sebzelerin dışında diğer ürünlerin, açık alanda satışana izin verilecek.

Peki siz bu yeni uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni alınan kararları nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi alttaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.