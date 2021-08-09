DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Vatandaş otomobili yatırım için alıyor
Düzce namaz vakitleri 1 aylık
Trabzon namaz vakitleri 1 Aylık
Persentil nedir?Kız çocuklarında Persentil nasıl olur?
KKTC'ye giriş (1 Temmuz)
Rüyada pembe pantolon görmek ne anlama gelmektedir?
Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Sıfır araç başına 7 adet ikinci el düşüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Avrupa Birliği'nden 'yangın birliği'
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde
'Muhalefet yangınlar üzerinden kara propaganda yürütüyor!'
Facebook'tan yeni 'dua isteme' özelliği
Mescid-i Aksa'da Hicri yılbaşı kutlaması

TIMETURK / GÜNDEM / THY yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

THY yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

THY, 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu.

5 Saat Önce
2021-08-09 19:33:42
THY yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken şirket de yangınlara müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Daha önce orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı.

Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş