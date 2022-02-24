THY Ukrayna seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye düzenlediği tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu. .