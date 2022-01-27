THY’nin yeni başkanı belli oldu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Bolat getirildi.

Türk Hava Yolları'nda (THY) İlker Aycı'nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna hangi ismin geleceği kesinleşti.

Dünya'da yer alan habere göre, Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, THY'de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu. .