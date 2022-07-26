DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,8701 ₺

EURO

18,1163 ₺

ALTIN

986,12 ₺

BİST

2.537,12 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / THY’den yurt dışı uçuşları açıklaması

THY’den yurt dışı uçuşları açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

1 Saat Önce
2022-07-26 17:56:35
THY’den yurt dışı uçuşları açıklaması

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş