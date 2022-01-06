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TIMETURK / GÜNDEM / THY’den 'Kazakistan' kararı

THY’den 'Kazakistan' kararı

Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bu akşam planlanan 'TK 354' sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı.

59 Dakika Önce
2022-01-06 00:01:03
THY’den 'Kazakistan' kararı

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bu akşam planlanan "TK 354" sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.

THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi. THY yetkililerinin, ülkede meydana gelen olayları yakından takip ettiği, seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği bildirildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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