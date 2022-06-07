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TIMETURK / GÜNDEM / THY'den İstanbul-Tivat seferleri

THY'den İstanbul-Tivat seferleri

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Tivat seferlerini 11 Haziran'da başlatacak.

28 Dakika Önce
2022-06-07 20:44:43
THY'den İstanbul-Tivat seferleri

THY, Karadağ'ın önemli sahil şehirlerinden Tivat'a haftada üç sefer düzenleyecek.

Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak yeni destinasyonumuz Karadağ'ın sahil şehri Tivat. Masmavi sulara sahip bu dinamik körfez şehrini 11 Haziran itibarıyla haftada 3 sefer gerçekleşecek uçuşlarımızla keşfetmek için seyahatinizi şimdi planlayın" ifadesine yer verildi.

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