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TIMETURK / GÜNDEM / THY'den dış uçuşlara 4 yeni hat

THY'den dış uçuşlara 4 yeni hat

Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.

14 Saat Önce
2022-05-09 16:36:11
THY'den dış uçuşlara 4 yeni hat

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu. DHA

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