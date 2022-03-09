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TIMETURK / GÜNDEM / THY bazı seferleri iptal etti

THY bazı seferleri iptal etti

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta bazı seferleri iptal etti

1 Saat Önce
2022-03-09 00:39:11
THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi. .

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