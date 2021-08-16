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TIMETURK / GÜNDEM / THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.

3 Saat Önce
2021-08-16 09:54:47
THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Türk Hava Yolları Afganistan uçuşları ile ilgili yeni bir karar aldı.

Bu ülkeye planlanan tarifeli seferler iptal edildi.

Afganistan'da bulunan Türklerin tahliye edilmesi için de gece saatlerinde Kabil'e bir uçak gönderildi.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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