DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Haberler peş peşe geliyor. Kar nedeniyle sınavlar ertelendi!
Koleksiyonunda çoğu gümüş on binlerce parası var
İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerine tatil kararı
Mali’de bir Fransız Tuğgeneral öldürüldü
AB, Rus doğal gazına alternatif arıyor
İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil!
THY, 67 seferi iptal etti
Amsterdam: Uçağın iniş takımlarında bir kişi bulundu
Ukrayna’nın 'Rusya'ya yaptırım’ çağrısı ABD'de karşılık bulmadı
Ezber bozan araştırma: Kara delikler yeni yıldızlar doğuruyor
Gürcistan: Ukrayna'nın yanındayız
Hull City'nin kaç puanı var? Hull City maçlarını nerede oynuyor? Hull City'nin tarihi başarıları
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Erken seçim yarışını partimiz önde tamamladı
Koltuksuz otomobil kazası! ‘Her şeyi bilerek yaptım’
Giresunspor-Alanyaspor maç sonucu

TIMETURK / GÜNDEM / THY, 67 seferi iptal etti

THY, 67 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-01-24 00:07:18
THY, 67 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 67 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 36 seferin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Üstün, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenilebiliyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş