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TIMETURK / GÜNDEM / THY 192 seferini iptal etti

THY 192 seferini iptal etti

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 163, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edildi.

2 Saat Önce
2022-03-12 23:54:31
THY 192 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan ve şiddetini daha da artırması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında da iptaller yaşanıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki yarınki 163 seferi iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise planlanan 29 uçuş yapılamayacak.

Böylelikle THY'nin iptal edilen sefer sayısı 192'ye yükseldi. AA .

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