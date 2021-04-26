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Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi.

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26.04.2021 10:11:52
Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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