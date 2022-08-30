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Thodex kurucusu Özer yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandı

4 Saat Önce
2022-08-30 11:38:22
Thodex kurucusu Özer yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

Arnavutluk polisinin Özer'in fotoğrafı Türk makamlarına teşhis için ilettikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

TRTHaber, AA, DHA .

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