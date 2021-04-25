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Thodex hakkında 5 ay önce uyarmıştı: Kesin arkasından bir vurgun hikayesi patlayacak

Thodex hakkında Çağrı Keskin isimli bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

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25.04.2021 11:21:40
Thodex hakkında 5 ay önce uyarmıştı: Kesin arkasından bir vurgun hikayesi patlayacak

Keskin, Twitter hesabından, "Thodex denen kripto para borsası bunca ünlüyü tanıtımlarında kendine siper ettiğine göre kesin arkasından bir vurgun hikayesi patlayacak. Demişti dersiniz." diyerek uyarılarda bulunmuştu.

İşte Çağrı Keskin'in Twitter hesabından 5 ay önce uyarıda bulunduğu o paylaşım;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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