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THK Kayyum Başkanı görevden alınmak için mahkemeye başvurdu

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı kayyumluk görevinden alınması için Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

1 Saat Önce
2021-09-06 22:27:23
THK Kayyum Başkanı görevden alınmak için mahkemeye başvurdu

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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Dilekçede 16 Ekim 2019 tarihinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte THK Kayyumu olarak atandığını hatırlatan Aşçı, son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

THK Kayyumluk görevindeyken yaptığı çalışmaları dilekçede aktarırken, "etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm" dedi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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