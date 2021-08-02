DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / GÜNDEM / THK'dan ''Sezgin Baran Korkmaz'' açıklaması

THK'dan ''Sezgin Baran Korkmaz'' açıklaması

Türk Hava Kurumu, bazı basın yayın organlarında kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine kayyum heyeti tarafından atandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

3 Gün Önce
2021-08-02 19:07:21
THK'dan ''Sezgin Baran Korkmaz'' açıklaması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

THK'den yapılan yazılı açıklamada, hiçbir araştırma yapılmadan bu konunun gündeme getirilmesinin dürüst gazetecilikle bağdaşmadığı belirtildi.

Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016'da THK Havacılık Vakfı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla atandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kişinin atandığı dönemde THK kayyum heyeti görev yapmamakta olup ilgili tarihte THK Havacılık Vakfı ve THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan'dır. Öte yandan, Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi, 24 Ekim 2018'de üniversite mütevelli heyet üyeliğinden kendi isteğiyle istifa etmiştir. Kayyum heyeti ise bu tarihten 1 yıl sonra 16 Ekim 2019'da göreve gelmiştir. Görüldüğü üzere, THK kayyum heyetinin, Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyetine atanmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan atamalar ve istifa ile ilgili evrak kurumlarımızda tarihleriyle birlikte resmi kayıtlarda mevcuttur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş