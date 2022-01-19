DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TFF'den 'yasa dışı maç yayınları' toplantısı
Fenerbahçe-Altay maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe puanını kaça çıkardı? Fenerbahçe kaçıncı?
Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Acun Ilıcalı İngiliz Hull City takımını satın aldı
Kabine toplantısı yapıldı mı? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir
Bitcoin kaç TL 19 Ocak? Bitcoin kaç dolar oldu 2022 canlı kripto para piyasası
Paşinyan’dan ‘Türkiye ile normalleşme’ açıklaması
20 Ocak 2022 Perşembe televizyonda ne var?
KKTC’den PYD/PKK'ya temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki
Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet hapis cezası
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları nedir?
Swap anlaşması nedir
Davutoğlu'ndan seçmeli dil çağrısı
Kazakistan zenginlerinin İngiltere’ye taşıdığı servet

TIMETURK / GÜNDEM / TFF'den 'yasa dışı maç yayınları' toplantısı

TFF'den 'yasa dışı maç yayınları' toplantısı

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, Erişim Sağlayıcıları Birliği , yayın hakkı sahipleri Digiturk ve Exxen, internet erişim sağlayıcıları Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Türkiye arasında, değerlendirme toplantısı yapıldı.

26 Dakika Önce
2022-01-19 23:12:40
TFF'den 'yasa dışı maç yayınları' toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), yayın hakkı sahipleri Digiturk ve Exxen, internet erişim sağlayıcıları Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Türkiye arasında, internet ortamında yapılan yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili Riva'da bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Vodafone Türkiye Network Direktörü Serkan Çebi, Exxen Dijital Platform Genel Müdürü Oktay Yılmaz ve temsilciler katıldı.

118d2256ee8d488fa708c89c0610b6e4

Toplantıda futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanımı halinde Türkiye Futbol Federasyonuna erişim engeli getirme yetkisi verilmesine ilişkin 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan son düzenleme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF, Kulüpler Birliği, şifreli maç yayınlarını gerçekleştiren yayın hakkı sahipleri, internet servis sağlayıcıları ve erişim engelinin uygulanmasını sağlayan Erişim Sağlayıcıları Birliği temsilcileri arasındaki görüşmede ayrıca, yasa dışı yayınların engellenmesi konusunda en hızlı şekilde sonuç alınmak üzere yürütülecek çalışmalar ele alındı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş