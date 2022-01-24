DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sınavları ertelendi mi?
Türkiye kara kışa teslim oldu! İşte tatil kararı alan iller
Tesla'dan Türkiye kararı: Tüm modeller geliyor
Memur ve emekli için yeni maaş genelgesi yayımlandı
Koronavirüste yeni mutasyon: BA.2 alarmı!
Az gören engelliler için karanlıkta bile görebilecekleri bir kızılötesi gözlük üretildi
S. Arabistan’dan ilginç yasak! Erkekler bu 4 ülkeden kadınlarla evlenemeyecek
Dünyaca ünlü milyarderden altın ve gümüş kararı
İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı
İslam Memiş ''acele etmeyin'' diyerek uyardı: Fiyatlar düşecek!
Rusya-Ukrayna gerginliğine Almanya da dahil oldu
İsmail Türüt: Sedat Peker eski dostum, hala görüşüyorum
ABD'den Ukrayna talimatı: Ülkeden ayrılın!
Haberler peş peşe geliyor. Kar nedeniyle sınavlar ertelendi!
Koleksiyonunda çoğu gümüş on binlerce parası var

TIMETURK / GÜNDEM / Tesla'dan Türkiye kararı: Tüm modeller geliyor

Tesla'dan Türkiye kararı: Tüm modeller geliyor

Dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor.

26 Dakika Önce
2022-01-24 08:22:43
Tesla'dan Türkiye kararı: Tüm modeller geliyor

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme ve Anıtkabir ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye'de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. Modeller arasında, Tesla'nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var.

Türkiye'deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları'nın Türkiye-Irak CEO'su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer'i transfer etti.

Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili dostum” dediği Elon Musk'la yaptığı bir görüşmenin ardından, “Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz” açıklaması yapmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş