Tesla'dan Türkiye için yeni bir iş ilanı daha

Türkiye'de operasyonlarına başlamaya hazırlanan Tesla Motor, Türkiye için yeni bir iş ilanı açtı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi. Bu şirketin başına da Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer'i getirdi.

Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

Tesla'nın 10 şehirde Süper Şarj istasyonlarını kurması bekleniyor.

Süper Şarj istasyonları için Tesla'nın internet sitesinde Türkiye'den 10 il yer aldı. Bu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İzmir ve Konya olarak sıralandı. .