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Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildiğini bildirdi.

42 Dakika Önce
2021-09-23 22:45:45
Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' yapıldı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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