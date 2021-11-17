Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli şarkıcı yakalandı

Şanlıurfa'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü. Suriye uyruklu şarkıcı Ömer Süleyman karakoldaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ömer Süleyman kimdir?

Düğünlerde şarkıcılık yaparak kariyerine başlayan Ömer Süleyman dünyaca tanınan bir şarkıcı. Dabke müziği olarak bilinen özellikle doğu düğünlerinde halay müziğinin “Orta Doğu kralı” olarak gösteriliyor. Ömer Süleyman, 1966 yılında Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Resulayn şehrinde doğdu. Kariyerine 1994 yılında part-time düğün şarkıcısı olarak başladı.

Çok sayıda stüdyo albümü yayınlandı. Bunların tamamı düğünlerde çalınmak için oluşturuldu. Ocak 2013'teki yeni albüm Wenu Wenu, İngiliz plak şirketi Ribbon Music tarafından yayınlandı. Süleyman, "Benim müziğim, geldiğim Kürt, Süryani ve Arap topluluklarından geliyor. Bütün bu topluluklardan, hatta Türklerden bile... Çünkü çok yakın, arada sadece sınır var. Ve hatta Irak'tan bile..." diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.