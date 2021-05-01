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Terör finansmanına yeni tedbirler

'Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi' tedbirlerinde kapsam detaylandırıldı. Kripto varlık sağlayıcıları ve tasarruf şirketleri de listeye eklendi.

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01.05.2021 01:43:59
Terör finansmanına yeni tedbirler

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi" yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Uygulanmanın kapsamı genişletildi, yükümlü kurumların sayısı artırıldı.

Banka, yatırım fonu, sigorta ve spor kulüpleri bir çok kuruluşun yer aldığı listeye, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de eklendi.

2007'de yürürlüğe konulan Yönetmelikle, suçlardan elde edilen gelirlerin aklanarak terörü finanse etmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan