Termik santraldeki korkutan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Sabaha karşı rüzgarın azalmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla'nın Milas ilçesi Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı.

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgarın etkisi ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi.

Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleri ile de santral çevresinde hendekler kazıldı.

Ören'den tahliyeler başladı

Termik santralin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrıldı. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.

Santraldeki yangın söndürüldü

Sabah saatlerine doğru etkisini azaltan rüzgar nedeniyle termik santralde alevler geceye göre azaldı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den dün yapılan açıklamada, "Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır" bilgisi verilmişti.

MSB'den açıklama: Vatandaşlarımız emniyetli bölgelere tahliye ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.