Terk edilince evi ateşe verdi

Koza Mahallesi'nde 2,5 aylık hamile Dilan U., dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S. ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için sık sık tartışmaya başladı. Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü belirten Dilan U., ayrılmaya karar verip, 5 gün önce ailesinin evine taşındı. Cep telefonu ile bugün öğle saatlerinde Dilan U.'yu arayan Ömer S., "Eve dön, yoksa yakacağım" dedi. Dilan U.'dan olumsuz yanıt alan Ömer S., 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin balkonunda bulunan kanepeyi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede daireyi sardı; binada oturanlar da panikle dışarı çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Bu sırada bir kişi de balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup, olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Ömer S. kaçtı.

Polis, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA