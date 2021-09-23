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Tepkilerin odağındaki Celal Şengör’den flaş karar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir kadın öğrencisine yönelik tacizi anlatan ve büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör'ün ülkeyi terk etme kararı aldığını duyurdu ve 'Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir' dedi.

3 Saat Önce
2021-09-23 10:48:08
Tepkilerin odağındaki Celal Şengör’den flaş karar

Bir kadın öğrencisine yönelik tacizi anlatan ve büyük tepki çeken, ardından da yaptığı açıklamayla bunun taciz olmadığını savunan Prof. Dr. Celal Şengör flaş bir karar aldı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Prof. Dr. Celal Şengör'ün ülkeyi terk etme kararı aldığını duyurdu ve "Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir" dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ‘CELAL ŞENGÖR'ÜN BATI'DA BARINMASI İMKÂNSIZDIR' başlıklı bölüm şöyle:

“Celal Şengör'le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

İKİ: Türkiye'de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.

Size bir şey söyleyeyim mi:

Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir.

Çünkü Batı'da...

Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki...

Kendisini ‘Yandım Allah' diyerek Kapıkule'de bulmak zorunda kalır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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