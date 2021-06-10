Tepkiler üzerine Hadi Özışık’tan özür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında suç duyurusuda bulunduğu gazeteci Hadi Özışık, Sedat Peker'le yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında anlattı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Özışık, İçişleri Bakanı Soylu'dan özür diledi.

Hakkında suç örgütü liderliğinden yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'le yaptığı görüşmeyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteci Hadi Özışık ekranların karşısına geçti.

Hadi Özışık Sedat Peker'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan özür diledi.

Özışık, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Özışık yaptığı Youtube yayında şunları söyledi:

"Uzun süre sustuk. Herkes eteğindeki taşları döksün diye bekledim. Yargı aşamasının bitmesini bekledim. Ben ve kardeşim sustukça iğrenç küfürler hakaretler. Kimi kaçtı dedi. Ya biz buradayız.

Kendimler hesaplaşmak istiyorum. Ben sizi hayal kırıklığına uğrattım.

"İŞGÜZARLIK YAPTIM"

Mesleğime yakışmayan, aileme yakışmayan bir davranışın içinde oldum.

Üzerime vazife olmayan olayda işgüzarlık yaptım.

Bu işgüzarlığın sebebiyle 30 yıllık kadim dostum Süleyman Soylu'yu haberdar olmadığı bir konuda zor durumda bıraktım.

Ona yöneltilen itibar suikastinin ana sebebi ben oldum.

Hakkında türlü iddialar olan, ülkesini kaçan biriyle irtibat halinde oldum, mesafeli olamadım.

Gazeteci herkesle konuşur ama mesafeli olmak şartıyla. Ben bu mesafeyi korumadığım için hatamı kabul ediyorum.

Şunu çok net söylüyorum. Ne kimseyi sattım ne de vatanıma milletime ihanet ettim.

Hele hele Soylu'ya kumpas kurduğum yönündeki suçlamayı ve ulaklık yaptığım iddialarını reddediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.