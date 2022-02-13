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TIMETURK / GÜNDEM / Tepki çeken videoda gerçek ortaya çıktı

Tepki çeken videoda gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada başlatılan 'Altın Kafeste Kahve Sunumu' akımına katılan bir kadının videosu viral oldu. Çok eleştiri alan videonun Instagram’da imitasyon takı satan bir işletmenin reklamı olduğu ortaya çıktı.

3 Saat Önce
2022-02-13 12:23:11
Tepki çeken videoda gerçek ortaya çıktı

'Altın Kafeste Kahve Sunumu' akımına katılan bir kadının videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Çok kişi tarafından paylaşılan ve sayısız yorum alan söz konusu videoda kollarında birçok altın bilezik bulunan bir kadının, altın rengi bardaklarda kahve sunumu yaptığı görülüyor.

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Video sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Üstündeki altınlar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.

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Sosyal medyada birçok eleştiri alan videodaki kadının Instagram'da imitasyon altın takı satışı yapan bir işletmenin reklam yüzü olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: odatv.com .

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