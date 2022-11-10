Tepki çeken görüntülerin ardından yeni açıklama!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün canlı yayına çıkarılmasına tepkiler sürerken, TV5’ten açıklama geldi.

Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen TV5, canlı yayına Hakan Şükür'ün çıkarılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"8 Kasım 2022 tarihli 'Düşünme Vakti' programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada "Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır.” İfadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." .