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TIMETURK / GÜNDEM / Tendürek'te PKK'ya operasyon

Tendürek'te PKK'ya operasyon

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve yaklaşık 2 hafta önce terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK/KCK terör örgütüne ait cephane ele geçirildiğini duyurdu.

11 Saat Önce
2022-08-29 12:47:07
Tendürek'te PKK'ya operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan 2 mağara tespit edildi.

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Mağarada yapılan aramada; zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilo TNT patlayıcı, 40 fünye, 20 adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, elektronik devre paneli, 19 adet AK-47, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16, 1 adet T-40 bomba atar, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 bin 883 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi. DHA

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