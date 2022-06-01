Temizliğe gelen kadına yemek verilir mi? tartışması

Emek sömürüsü, küçük burjuva tartışmaları da tetikledi. Eve gelen kadına yemek verilir mi? sorusu şimdi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Ağır hayat koşulları altında ezilen kadın işçileri sömürerek onları bir tartışmanın aracına dönüştürmek ise son derece yıpratıcı..

Türkiye'de yaşanan siyasi, ekonomi ve geçim tartışmalarına şimdi de ilginç bir tartışma eklendi: "Eve gelen temizlikçi kadına yemek verilir mi?"

Sosyal medyada eve gelen temizlikçi kadına yemek verilip verilmeyeceği ile ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulunuldu.

Paylaşımlar toplumun içinde bulunduğu durumu göstermesi bakımından ilginç.

Bazı paylaşımcılar, "Temizlikçi aldığımız zaman sabah 7 gibi gelirdi. Kahvaltı hazırlardık ve aralarda çay kahve de veriyordum, öyle yemeği ya da akşam yemeği koyuyorduk. Yiyip yememesi veya anlaşma önemli degil. Bence sonuçta oda insan ve ağır bir iş yapıyor, aç bırakmayı benim gönlüm razı gelmez" yorumunda bulundular.

Yemek olayına karşı çıkan bazı paylaşımcılar ise zor ekonomik şartları sebep göstererek, "kahvaltısını yapıp gelmeli bence. Yapamasa bile evde kendi yapmalı" görüşünü dile getirdiler.

İşte temizlikçi kadınla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar: