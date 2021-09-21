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Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz
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TIMETURK / GÜNDEM / Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz

Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz

Kürt sorununda İmralı'yı işaret eden eski HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, gelen tepkiler üzerine 'Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-21 14:26:15
Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ilişkin sözlerini yanıtlayarak, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Temelli, kendisine gösterilen tepkilerle ilgili Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Temelli, "Tweet'im üzerine haklı haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür. O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar" ifadelerini kullandı.

Twitter gönderisinin Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmadığını belirten Temelli, "Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere zaten izin vermez"dedi.

Temelli, HDP'nin çözüm üretme anlamında en önemli parti olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakere de bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan'ın muhataplığı bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır. Meclis'in üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir.

Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakere de bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan'ın muhataplığı bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır. Meclis'in üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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