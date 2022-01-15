Temel Karamollaoğlu'nun durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu taburcu oldu mu? Temel Karamollaoğlu kaç yaşında?

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu'nun tedavisi sürüyor mu?

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu merak edilen konular arasında bulunuyor.

Kramollaoğlu'nun sağlık durumuna yönelik yapılan açıklamada yakın zamanda taborcu olabileceği açıklaması yapılmıştı.

Saadet Partisi liderinin son durumu ile ilgili ise yeni bilgi geldi.....

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibariyle evde devam edecek" denildi.

4 Ocak'tan Karamollaoğlu'nun korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kontrol için Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesi üzerine 9 Ocak'ta hastaneye yatırılmıştı.

Temel Karamollaoğlu kimdir? Temel Karamollaoğlu kaç yaşında?

Temel Karamollaoğlu 1941 yılı, Kahramanmaraş doğumlu Türk siyasetçi.

81 yaşındaki Karamollaoğlu 16, 20 ve 21. dönemlerde milletvekilliği, 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı, özel sektörde ve kamu kesiminde üst düzey yöneticilik yaptı.

Saadet partisi Genel Başkanlığı görevini devam ettirmekte olan Karamollaoğlu son dönem içerisinde yer aldığı Millet İttifakı'nın da önemli bir siyasetçisi olarak tanımlanıyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.