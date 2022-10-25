Temel atıldı! Erdoğan: Ev sahipleri kiracılarına zulmetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"nde ev ve kira fiyatlarındaki artışlara dikkat çekti.

Konut ve kira fiyatlarındaki artışın vatandaşı mağdur ettiğini dile getiren Erdoğan “Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri kısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.

900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o."