TEMA Vakfı, Cengiz Holding'in 500 bin TL'lik fidan bağışını geri çevirdi

TEMA Vakfı'nın, fidan bağışı kampanyasında Cengiz Holding'in 50 bin fidanlık, yani 500 bin TL'lik bağışını reddettiği belirtildi.

Türkiye'de orman yangınlarının etkili olmasıyla birlikte fidan bağışı kampanyası başlatan TEMA Vakfı'nın doğaya zarar verdiği gerekçesiyle tepki çeken Cengiz Holding'in bağışını reddettiği belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, geçen hafta başlatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş destek oldu. Bireysel bağışların yanında kurumsal bağışlar da alındı ancak bazı şirketlerin bağışları geri çevrildi.

Bunların içinde çok sayıda kamu ihalesi alan ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen Cengiz Holding de bulunduğu ifade edildi. Cengiz Holding'in 50 bin fidanlık, yani 500 bin TL bağışta bulunmak istediği öğrenildi. Vakıf, reddettikleri şirketlerin ismini açıklamazken, bağış kabul edilirken şirketlerin doğaya verdiği etkinin dikkate alındığını belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.