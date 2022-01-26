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TEM ve D-100'deki yüzlerce araç alınmayı bekliyor
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TIMETURK / GÜNDEM / TEM ve D-100'deki yüzlerce araç alınmayı bekliyor

TEM ve D-100'deki yüzlerce araç alınmayı bekliyor

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

1 Saat Önce
2022-01-26 09:08:26
TEM ve D-100'deki yüzlerce araç alınmayı bekliyor

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.

Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü. .

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