DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1699 ₺

EURO

18,1252 ₺

ALTIN

1.015,90 ₺

BİST

3.146,10 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / TEM Otoyolunda kaza; 5 ölü, 1 ağır yaralı

TEM Otoyolunda kaza; 5 ölü, 1 ağır yaralı

TEM Otoyolunun Esenler mevkiinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

3 Gün Önce
2022-08-25 08:41:04
TEM Otoyolunda kaza; 5 ölü, 1 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkiinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

2022_Agustos_İTFYY

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilde bulunan 6 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3'ünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavisi süren diğer yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş