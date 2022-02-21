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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda otomobil önündeki TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

14 Dakika Önce
2022-02-21 23:22:13
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bahçeşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Adı bilinmeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 68 HY 363 plakalı otomobil, önündeki TIR'a çarptı.

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TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

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Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar ilk müdahalelerinin ardında çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. DHA .

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