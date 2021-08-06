Telhammut çadır kentinde yangın: Bir mahalle yok oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu.
2021-08-06 23:29:03
Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhammut çadır kentinde yangın çıktı.
İddiaya göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların çadırlara sıçramasıyla yangın başladı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında bir mahalle küle döndü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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