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TIMETURK / GÜNDEM / Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma

Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda personel S.H., sahte belge hazırlayıp, maddi çıkar sağlayarak, odayı zarara uğrattığı iddiasıyla işten çıkartıldı. S.H. hakkında müfettiş isteyen oda, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

30 Dakika Önce
2021-10-02 00:24:38
Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma

Tekirdağ TSO'da personel olarak çalışan S.H.'nin, iddiaya göre, resmi ve özel kurumlara verilmek üzere odaya gelen iş insanlarına odanın sisteminden değil, kendi bilgisayarından resmi belgenin aynısını photoshop ile düzenleyip, sistem kaydı yapmadan resmi evrakın sahtesini vererek, aldığı ücreti kasa yerine zimmetine geçirdiği belirlendi. Oda yönetimi, olayın ortaya çıkmasının ardından, S.H.'yi işten çıkartarak, müfettiş istedi ve hakkında da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, personeli 4.5 aydır takip ettiklerini belirterek, "Delil ve evraklara ulaştık. Gerekli araştırmaları yaptık. Kendisi de itirafta bulundu. Dosyayı hazırladık, teslim ettik. Adli ve idari yönden kanunların bize emrettiği ne varsa yaptık" dedi.DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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